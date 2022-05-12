Киев нашел, на чем заработать

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, ссылясь на источник в офисе президента Украины, что действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский будто бы приказал вывезти государственный резерв зерна в Польшу.

По словам политика, президент Украины экстренно успел собрать представителей профильных государственных структур, включая чиновников из силовых ведомств, для обсуждения срочной организации вывоза запасов в соседнюю страну.

Кива утверждает, что первые партии уже вывезены на территорию Польши – речь идет о десяти тысячах тонн. Экс-парламентрий назвал происходящее грабежом остатков страны, добавив, что Украину уже списали со счетов как государственное образование – сейчас страна полна голодных людей, оставленных на погибель в условиях уничтоженной инфраструктуры.

Вырубка леса, заявил Кива, за последний месяц на Украине выросла втрое. Лес поставляется в Европу.

Днем ранее Кива заявил, что президент Украины желает добиться физического устранения глав администраций Запорожской и Херсонской областей – со слов политика, Зеленский уже отдал приказ по проработке соответствующего плана спецслужбам.