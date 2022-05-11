Решение президент принял неделю назад

Владимир Зеленский хочет убить глав администраций и их замов Запорожской и Херсонской областей. Такое заявление сделал бывший депутат Рады Илья Кива в своем Telegram со ссылкой на собственные источники.

По его словам, поручение проработать план операции по ликвидации украинский лидер отдал руководителю контрразветки Александру Покладу около недели назад.

Кива полагает, что официальный Киев будет предпринимать попытки запугать граждан, проживающих на освобожденных российскими войсками территориях.

Напомним, ранее в рамках спецоперации российские войска установили полный контроль в Херсонской области и приазовской части Запорожья. Сейчас там началось вещание российских телеканалов, российские операторы предоставили мобильную и интернет-связь, а также сформировали военно-гражданские администрации.