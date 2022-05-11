Киев попытается привлечь внимание Европы

Евросоюз нужно подтолкнуть к более быстрому принятию решения о членстве Украины, поэтому Владимир Зеленский может устроить новую военную провокацию для усиления градуса конфликта с Россией. Такого мнения придерживается генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он полагает, что президент Украины может прибегнуть к проведению локальной военной операции, контрнаступления, либо большой военной провокации, чтобы привлечь дополнительное внимание к стране со стороны Европы.

Михайлов заявил, что для этого ВСУ готовы устроить нападение на объекты, способные привести к массовому поражению людей. Это может касаться ядерной, электрической или водной инфраструктуры. Другой вариант – это использование на ограниченных участках местности химического оружия, чтобы спровоцировать инфокампанию против России.

Эксперт считает, что подобные операции будут проводиться согласно плану западных военных – Великобритании и США.

"Плюс поддержка спутниковой группировки с получением нужных разведданых и при участии инфраструктуры восточноевропейских государств НАТО. Это будет не украинская операция", – отметил он в беседе с URA.RU.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем ВСУ совершили атаку на остров Змеиный накануне Дня Победы.