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Евросоюз нужно подтолкнуть к более быстрому принятию решения о членстве Украины, поэтому Владимир Зеленский может устроить новую военную провокацию для усиления градуса конфликта с Россией. Такого мнения придерживается генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Он полагает, что президент Украины может прибегнуть к проведению локальной военной операции, контрнаступления, либо большой военной провокации, чтобы привлечь дополнительное внимание к стране со стороны Европы.
Михайлов заявил, что для этого ВСУ готовы устроить нападение на объекты, способные привести к массовому поражению людей. Это может касаться ядерной, электрической или водной инфраструктуры. Другой вариант – это использование на ограниченных участках местности химического оружия, чтобы спровоцировать инфокампанию против России.
Эксперт считает, что подобные операции будут проводиться согласно плану западных военных – Великобритании и США.
"Плюс поддержка спутниковой группировки с получением нужных разведданых и при участии инфраструктуры восточноевропейских государств НАТО. Это будет не украинская операция", – отметил он в беседе с URA.RU.
Ранее военный эксперт объяснил, зачем ВСУ совершили атаку на остров Змеиный накануне Дня Победы.
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