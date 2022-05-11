Аналитик считает, что произошедшее России оказалось на руку

Военный эксперт Константин Сивков полагает, что атака острова Змеиный в преддверии 9 Мая была пиар-акцией, которую Киев устроил для своих западных партнеров. Своим мнением он поделился с изданием "Взгляд".

Сивков отметил, что ВСУ, руководствуясь аналогичной стратегией, наносят удары по объектам инфраструктуры на приграничных территориях. В прошлый раз они пытались пойти в контрнаступление под Харьковом и Изюмом, но все три раза потерпели неудачу.

Эксперт полагает, что такой комплекс мероприятий проводится ради стран Запада – так украинская сторона показывает, что есть еще боеспособные силы, которым требуются поставки смертоносного вооружения.

"Ведь если все формирования находятся в котлах, то и помощь отправлять нет смысла, поскольку она окажется в руках союзных войск", – полагает он.

Попытки захвата острова, уверяет Сивков, России только на руку. Благодаря этому ВСУ потеряли на южном направлении хорошо подготовленных специалистов, из-за чего можно не ждать повторения схожих атак.

Ранее Минобороны РФ, комментируя удар по Змеиному, заявило, что атака была "безумной пиар-акцией" украинских военных. По данным российской стороны, армия Украины потеряла 14 самолетов и вертолетов, 30 беспилотников и 50 солдат.