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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на новость об одобрении американским Конгрессом пакета помощи для Украины в размере 40 миллиардов долларов. Чиновник с иронией заявил, что Джо Байден просил меньшую сумму, однако те расщедрились и "накинули" еще пару миллиардов.
Сумма огромная и беспрецедентная – в американском военно-промышленном секторе начнется дележка средств. Однако и такая "помощь" обусловлена вовсе не любовью к официальному Киеву и Украине в целом – на деле Штаты продолжают руками своих прокси воевать против Российской Федерации, чтобы нанести ей поражение и ограничить экономическое, а также политическое развитие.
В действительности, считает Медведев, такая тактика не принесет успеха – Штаты продолжают раздувать свой государственный долг за счет постоянного печатания денег. В стране продолжается резкий рост цен на бензин, за который американцы должны поблагодарить свои власти, передает "Общественная служба новостей".
Тем не менее, указал зампред Совбеза, все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.
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