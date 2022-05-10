Дипломат потребовал уважения

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба оценил высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о членстве Украины в ЕС. Его слова приводит издание Financial Times.

Ранее французский лидер указал, что вступление в Евросоюз занимает слишком много времени. Процесс в отношении Украины может потребовать несколько лет, а то и десятилетий. Вместо этого он напомнил, что есть и альтернативные формы участия в европейском политическом объединении.

Кулеба заявил, что никакие формы ассоциированного членства не заменят статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглатывать", – отметил дипломат.

Глава МИД Украины сообщил, что его страна в данный момент является "единственным местом в Европе, где люди умирают за европейские ценности". По его мнению, это требует уважения.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что получение статуса кандидата в ЕС в июне стало бы "самым важным для Украины", и это помогло бы решить значительную часть вопросов. Он напомнил, что еще три месяца назад страна не могла даже рассчитывать на скорое членство, а сейчас все обсуждают, сколько времени это займет.