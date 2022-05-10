Президент не может допустить мести собственных солдат

Сейчас вопрос с "Азовсталью" решается активно, полагает военкор Александр Сладков. Находящиеся там бойцы пребывают в тяжелом положении, но сложить оружие им не позволяет Киев.

Сладков в беседе с "Говорит Москвой" объяснил, что солдаты не смогут простить киевским властям безразличия, и Владимир Зеленский это прекрасно понимает. Засевшие там люди, по его словам, подошли к черте. Если они сдадутся, то выиграет от этого только российская сторона.

"Нам хорошо. Зеленскому – плохо. Потому что он хочет, чтобы они все умерли. Потому что это кровники его. И люди, которые никогда не простят, если останутся в живых, то, что он оставил им удел савана и земли", – считает журналист.

Он напомнил, что Россия многократно предлагала украинским солдатам сложить оружие, но те на призыв не ответили.

Сладков полагает, что Владимир Зеленский обманул своих избирателей, поскольку во время президентской кампании обещал мирное время для Украины, однако вышло наоборот.

Ранее российские военные опровергли информацию, что с территории завода вышли несколько солдат с белым флагом.