Умер первый президент Украины Кравчук

Умер первый президент Украины Кравчук
Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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Ему было 88 лет

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление родственников.

Отмечается, что политик ушел из жизни после продолжительной болезни в 17:00 по мск.

В прошлом году Леонид Кравчук проходил серьезное лечение в Германии. Ему сделали операцию на сердце, а в Европе он был на реабилитации. 

В сентябре экс-президент после выхода из комы узнавал родных, но не был в состоянии говорить. Где именно он провел свои последние дни неизвестно.

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 года. В декабре 91-го он вместе с Борисом Ельциным, Станиславом Шушкевичем подписал Беловежское соглашение о прекращении существования СССР.

Первого президента Белоруссии не стало несколько дней назад – Шушкевич умер 4 мая после заражения коронавирусом.

Источник: Украинские новости
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