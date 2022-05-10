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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление родственников.
Отмечается, что политик ушел из жизни после продолжительной болезни в 17:00 по мск.
В прошлом году Леонид Кравчук проходил серьезное лечение в Германии. Ему сделали операцию на сердце, а в Европе он был на реабилитации.
В сентябре экс-президент после выхода из комы узнавал родных, но не был в состоянии говорить. Где именно он провел свои последние дни неизвестно.
Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 года. В декабре 91-го он вместе с Борисом Ельциным, Станиславом Шушкевичем подписал Беловежское соглашение о прекращении существования СССР.
Первого президента Белоруссии не стало несколько дней назад – Шушкевич умер 4 мая после заражения коронавирусом.
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