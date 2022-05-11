Условия Киева изменились в очередной раз

Официальный Киев готов выйти из конфликта с Москвой, однако для этого российская сторона должна вернуть Украине все освобожденные территории под контроль Незалежной, заявил глава украинского внешнеполитичекого ведомства Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины добавил, что Москва также должна в таком случае выплатить в качестве компенсации средства за "ущерб", передает "Свободная Пресса".

"Если с начала специальной операции победа Украины выглядела так, словно российские войска не получили больше территорий, чем лишилась Украина за последние восемь лет, то теперь Киев согласен лишь на полный контроль над всей землей", – заявил глава украинского МИД.

Кулеба также обвинил западные государства в затягивании поставок вооружения, небходимого для противостояния российской стороне. Лидер украинской дипломатии считает, что нерешительность ЕС привела к потере времени, необходимого на обучение ВСУ, пишет URA.ru.