Сердобольная Анджелина Джоли отказалась усыновлять украинских сирот

Сердобольная Анджелина Джоли отказалась усыновлять украинских сирот
Анджелина Джоли. Фото: Bonnie Cash - CNP/www.globallookpress.com
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Многодетная мама не выходит на связь после возвращения в США

Звезда голливудских блокбастеров, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли расстроила немало поклонников: после поездки во Львов, где она засветилась в одной из кофеен и пообщалась с местными жителями, женщина обещала усыновить детей из Украины. Однако после этого не стала выходить на связь.

Появление Джоли во Львове не обсуждал лишь ленивый – даже ребенок, который не обратил на звезду никакого внимания и сидел за столиком в телефоне и наушниках, из-за игнорирования Анджелины превратился в интернет-мем. Актриса побывала в военном госпитале и приехала в детский приют, засветившись на снимках, которые облетели весь мир.

По слухам, звезда заприметила пару украинских детей – мальчика и девочку. И даже изъявила желание усыновить их. Инсайдеры уверяют, что Джоли общалась с администрацией детдома и передала их контакты своим помощникам для согласования процедуры.

Но после возвращения в Штаты Джоли пропала – на связь она не выходит. Сначала ее помощники откладывали процедуру оформления опекунства, а затем и вовсе перестали выходить на связь. На письма они не отвечают.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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