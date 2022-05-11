Незалежная готова к крайним мерам

Украинские власти пытаются вынудить Европу оказать давление на Москву, считает эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так, если Евросоюз и дальше будет молча наблюдать за продвижением российских войск в Незалежной, Киев лишит его транзита голубого топлива, объяснил специалист.

Юшков напомнил, что ранее Киев уже заявил о частичном прекращении транзита по "Сохрановке" и предложил перенести приемную точку на "Суджу". Важен подтекст: таким образом украинская сторона захотела пошантажировать Европу.

Аргументируют свою позицию украинские власти следующим образом: Киев не может осуществлять транзит по территориям, которые не держит под контролем. Однако эта точка уже целый месяц вне контроля ВСУ, указал Юшков.

Еще одна причина – желание вызвать энергокризис в Молдавии и Приднестровье. Южная ветвь из "Сохрановки" ведет на юго-запад, поэтому не исключено, что Украина желает "потеребить" и Кишинев. А виртуальный реверс оставит лишь для регионов, которые держит под контролем.

Фактически, украинская администрация прощается с утраченными для себя территориями. Ведь Киев не платил пенсии ни Донецку, ни Луганску с 2014 года – равно как и не обеспечивал их газом. Поэтому с тех пор Газпром поставлял газ в Донбасс без требований оплаты от Украины.