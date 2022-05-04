Ему было 87 лет

Умер Станислав Шушкевич – первый глава независимой Белоруссии, бывший председатель Верховного Совета республики. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Ранее его жена сообщала, что он заразился коронавирусом и находится в реанимации. Ему было 87 лет.

Шушкевич является одним из авторов Беловежских соглашений. С 1991 по 1994 год он был председателем Верховного Совета Белоруссии.

В 2020 году он высказывался о президентских выборах в Белоруссии, утверждая, что Александр Лукашенко проиграл, а происходящее в стране – безобразие. Итоги референдума по обновленной Конституции республики он не признал.