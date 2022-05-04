Умер первый президент Белоруссии

Умер первый президент Белоруссии
Фото: w80/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Ему было 87 лет

Умер Станислав Шушкевич – первый глава независимой Белоруссии, бывший председатель Верховного Совета республики. Об этом сообщает "Говорит Москва". 

Ранее его жена сообщала, что он заразился коронавирусом и находится в реанимации. Ему было 87 лет.

Шушкевич является одним из авторов Беловежских соглашений. С 1991 по 1994 год он был председателем Верховного Совета Белоруссии. 

В 2020 году он высказывался о президентских выборах в Белоруссии, утверждая, что Александр Лукашенко проиграл, а происходящее в стране – безобразие. Итоги референдума по обновленной Конституции республики он не признал. 

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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