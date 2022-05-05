"Используйте это": Лукашенко раскрыл отношение Путина к конфликту с НАТО

"Используйте это": Лукашенко раскрыл отношение Путина к конфликту с НАТО
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеРоссиянке Сапеге вынесли приговор в Белоруссии
Лидер надеется, что все обойдется без ядерного оружия

Александр Лукашенко дал интервью одному из крупнейших в мире новостных агентств Associated Press. Президента Белоруссии спросили о том, как он относится к происходящему в мире в связи с российско-украинским конфликтом. Его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, Владимир Путин не хочет военной конфронтации со странами НАТО.

"Используйте это. Используйте это и сделайте все, чтобы этого не произошло", – обратился он к западным коллегам.

В противном случае, считает Лукашенко, даже если Путин не захочет столкновения, российские военные будут вынуждены ответить на провокации, передает Общественная служба новостей

Глава Белоруссии полагает, что Украина не заинтересована в переговорном процессе с Россией. Это, по его словам, вызвает вопросы, ответы на которые можно найти в Вашингтоне, сообщает телеканал "360".

Лукашенко считает, что применение ядерного оружия в украинском конфликте недопустимо. В частности потому, что страна находится неподалеку от Белоруссии. Если ядерный удар произойдет, то "наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда", подчеркнул лидер. 

При этом он отметил, что, по его мнению, спецоперация немного затянулась, хотя о глубоко в детали происходящего он не погружен. 

Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
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