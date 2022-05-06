Россиянке Сапеге вынесли приговор в Белоруссии

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В зале суда ее взяли под стражу

Судебная коллегия Гродненского облсуда приговорила Софью Сапега к шести годам лишения свободы. Об этом в Telegram сообщает Людмила Гладкая.

Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Сапегу обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму 167 500 рублей и судебную пошлину 7 488 рублей.

Напомним, в прошлом году россиянку задержали вместе с Романом Протасевичем на борту Ryanair. Ее судили по семи статьям: за разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угроз в адрес силовиков, сотрудников органов внутренних дел, должностных лиц и судей, а также за незаконный сбор и распространение информации о частной жизни других людей и воспрепятствование работе журналистов.

Источник: Telegram
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