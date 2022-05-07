В соцсетях утверждали, что радикалы готовы к переговорам

В социальных сетях появилась информация о том, что группа нацистов, осуществляющих деятельность в составе нацбатальона "Азов"*, вооружилась белым флагом и покинула территорию мариупольского завода "Азовсталь". Такое сообщение распространил основатель донецкого батальона "Восток" Александр Ходаковский. Позже представитель российских военных опроверг данную информацию.

По словам Ходаковского, группа представителей запрещенной на территории нашей страны организации вышла на дорогу, которая ведет с моста, где встречали эвакуированных мирных жителей. Навстречу боевикам якобы отправились военные Российской Федерации. Сообщалось, что нацисты запросили контакт с парламентариями для ведения переговоров.

Как отмечал Ходаковский, данное мероприятие "является первым личным контактом российских военнослужащих и украинских боевиков за все время блокады города Мариуполь". Официального подтверждения информации пока не было.

Позже представитель Южного военного округа сообщил, что украинские военные не выходили с белым флагом с территории завода "Азовсталь".

К слову, недавно стало известно, кого могут прятать на территории мариупольского комбината. Известно, что представители некоторых западных стран проявляют повышенное внимание к этому объекту.

*организация запрещена на территории Российской Федерации.