Кого прячут на "Азовстали": раскрыта причина паники западных стран

Кого прячут на "Азовстали": раскрыта причина паники западных стран
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВоенные РФ опровергли выход боевиков с белым флагом с "Азовстали"
В катакомбах могут скрываться птицы высокого полета

На сегодняшний день одной из самых горячих точек украинского конфликта является предприятие "Азовсталь". Незалежные боевики плотно засели на заводе и отказываются сдаваться. Многие эксперты предполагают, что на территории предприятия могут скрываться высокопоставленные представители западных стран. Информацией по этому поводу поделились в Донецкой народной республике.

Так, советник руководителя правительства ДНР Ян Гагин объявил, что на территории крупнейшего предприятия могут находиться французские, британские и американские старшие офицеры. Такую информацию удалось разузнать представителям профильных органов молодой республики.

Как пояснил Гагин, в первую очередь, об этом говорят сами боевики нацбата "Азов"*. Речь идет о нацистах, которых удалось захватить в плен, а также о тех, кто добровольно сложил оружие. Кроме того, такими же сведениями поделились гражданские лица, которым удалось вырваться из катакомб.

Представитель ДНР также подчеркнул, что на правдивость данных заявлений косвенно указывают ярые попытки высокопоставленных представителей других стран спасти боевиков. В частности, Гагин напомнил о частых звонках в Кремль со стороны французского лидера Эммануэля Макрона.

Напомним, ранее опытный эксперт рассказал, как российским войскам удастся сломить боевой дух украинских боевиков.

*организация запрещена на территории России

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей