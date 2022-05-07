В катакомбах могут скрываться птицы высокого полета

На сегодняшний день одной из самых горячих точек украинского конфликта является предприятие "Азовсталь". Незалежные боевики плотно засели на заводе и отказываются сдаваться. Многие эксперты предполагают, что на территории предприятия могут скрываться высокопоставленные представители западных стран. Информацией по этому поводу поделились в Донецкой народной республике.



Так, советник руководителя правительства ДНР Ян Гагин объявил, что на территории крупнейшего предприятия могут находиться французские, британские и американские старшие офицеры. Такую информацию удалось разузнать представителям профильных органов молодой республики.

Как пояснил Гагин, в первую очередь, об этом говорят сами боевики нацбата "Азов"*. Речь идет о нацистах, которых удалось захватить в плен, а также о тех, кто добровольно сложил оружие. Кроме того, такими же сведениями поделились гражданские лица, которым удалось вырваться из катакомб.

Представитель ДНР также подчеркнул, что на правдивость данных заявлений косвенно указывают ярые попытки высокопоставленных представителей других стран спасти боевиков. В частности, Гагин напомнил о частых звонках в Кремль со стороны французского лидера Эммануэля Макрона.

Напомним, ранее опытный эксперт рассказал, как российским войскам удастся сломить боевой дух украинских боевиков.

*организация запрещена на территории России