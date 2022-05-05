Российские военные действуют поэтапно

Наши бойцы продолжают успешно реализовывать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, как, по его мнению, будут в дальнейшем действовать военные для того, чтобы полностью сломить боевой дух украинских нацистов.



Опытный эксперт отметил, что сейчас российские военные максимально ликвидируют личный состав противника. Такая стратегия должна привести к тому, что незалежные боевики почувствуют себя обреченными – тогда начнется массовое бегство с полей боя.

Политолог подчеркнул, что оперативное продвижение вглубь страны не является основной задачей наших военных. Сейчас самое главное – максимально уничтожить личный состав украинских боевиков. Евсеев уверен, что уже через несколько недель случится "надлом" ВСУ.

Такое развитие событий произойдет на фоне скорой сдачи засевших на "Азовстали" боевиков. Кроме того, украинцы страдают от нехватки ресурсов.

"По-видимому, через время начнется не отход, а бегство вооруженных сил Украины из-за серьезной нехватки боеприпасов, горючее-смазочных материалов и предметов тылового обеспечения", – считает собеседник "Радио 1".

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