Решивших "присоединить" Украину поляков вывели на чистую воду

Решивших "присоединить" Украину поляков вывели на чистую воду
Фото: www.pixabay.com
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Некоторые убеждены, что Варшава открыто говорит о своем коварном замысле

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива поделился своим мнением по поводу недавнего выступления польского лидера Анджея Дуды. Украинский государственный деятель убежден, что Варшава фактически прямо заявила о своих планах поработить украинское государство.

Лидер Польши в недавнем своем выступлении особо отметил важность взаимоотношений между Варшавой и Киевом. Политик объявил, что ждет того момента, когда "границы между государствами исчезнут", а два народа "станут братскими".

Кива считает, что в этом заявлении раскрываются истинные планы польского государства на украинские территории.

"Президент Польши открыто уже заявляет и празднует присоединение Украины", – отмечает Кива.

Экс-депутат также подчеркнул, что в плачевном состоянии Незалежной виноват нынешний глава государства Владимир Зеленский и его "труппа 95-ого квартала".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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