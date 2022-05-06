Готовят судьбу "Азовстали": названа следующая цель ВСУ

Готовят судьбу "Азовстали": названа следующая цель ВСУ
Фото: Azov Regiment/Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Украинцы используют тактику "выжженой земли"

Военный корреспондент Денис Григорюк полагает, что украинские власти осознают – вернуть Донбасс уже не выйдет. Они погут попытаться повторить сценарий "Азовстали" уже на другом предприятии, руководствуясь принципом "Не доставайся же ты никому". 

Журналист отметил, что ВСУ всегда следуют одной тактике: занять какой-то завод, оборудовать там форпост и вести оттуда обстрелы даже по своим территориям, передает телеканал "360". По его словам, такая участь ждет одно из предприятий, расположенных в Северодонецке.

"В Киеве понимают, что Донбасс удержать они не смогут, поэтому его нужно уничтожить, чтобы нашей стороне приходилось потратить много ресурсов и времени на восстановление региона", – объясняет Григорюк.

Он полагает, что украинские власти пытаются также распространить хаос на российских территориях, но пока сделать это крайне сложно. 

В данной ситуации, считает журналист, будущее Украины туманно – принадлежность регионов будет зависеть от геополитической обстановки, а на это окажет влияние и степень участия западных стран в конфликте. Пока они лишь предоставляют оружие и отправляют небольшое количество наемников, из-за чего назвать их одной из сторон конфронтации затруднительно. Однако, полагает Григорюк, ситуация может измениться.

Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник
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