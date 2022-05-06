Экс-полковник ВСУ рассказал о хитрости российских солдат в Донбассе

Экс-полковник ВСУ рассказал о хитрости российских солдат в Донбассе
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВСУ несут потери: экс-депутат Рады назвал дату переломного момента спецоперации
Солдаты РФ пытаются ослабить группировку украинских войск на востоке

Отставной полковник ВСУ Олег Жданов рассказал в эфире украинских СМИ о хитром маневре, который применили ВС РФ в Донбассе. Его слова приводит "Политнавигатор".

По его заявлению, Россия вынудила украинских военных оттягивать силы из ДНР в других направлениях. Он сообщил, что у ВМФ РФ осталось всего шесть больших десантных кораблей, но даже в таком случае российская сторона сможет высадить внушительный десант рядом с портовым городом.

"И, чтобы организовать береговую оборону, мы вынуждены туда войска перебрасывать", – полагает эксперт.

Жданов считает, что взятие портового города при этом в задачи российских солдат входить не будет – лишь перераспределить силы Украины в Донбассе и на восточном направлении в целом. 

Источник: Политнавигатор ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей