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Отставной полковник ВСУ Олег Жданов рассказал в эфире украинских СМИ о хитром маневре, который применили ВС РФ в Донбассе. Его слова приводит "Политнавигатор".
По его заявлению, Россия вынудила украинских военных оттягивать силы из ДНР в других направлениях. Он сообщил, что у ВМФ РФ осталось всего шесть больших десантных кораблей, но даже в таком случае российская сторона сможет высадить внушительный десант рядом с портовым городом.
"И, чтобы организовать береговую оборону, мы вынуждены туда войска перебрасывать", – полагает эксперт.
Жданов считает, что взятие портового города при этом в задачи российских солдат входить не будет – лишь перераспределить силы Украины в Донбассе и на восточном направлении в целом.
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