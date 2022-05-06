Солдаты РФ пытаются ослабить группировку украинских войск на востоке

Отставной полковник ВСУ Олег Жданов рассказал в эфире украинских СМИ о хитром маневре, который применили ВС РФ в Донбассе. Его слова приводит "Политнавигатор".

По его заявлению, Россия вынудила украинских военных оттягивать силы из ДНР в других направлениях. Он сообщил, что у ВМФ РФ осталось всего шесть больших десантных кораблей, но даже в таком случае российская сторона сможет высадить внушительный десант рядом с портовым городом.

"И, чтобы организовать береговую оборону, мы вынуждены туда войска перебрасывать", – полагает эксперт.

Жданов считает, что взятие портового города при этом в задачи российских солдат входить не будет – лишь перераспределить силы Украины в Донбассе и на восточном направлении в целом.