Победа для РФ не за горами, уверен политик

Капитуляция Киева начнется через несколько дней – 15 мая, если украинской стороне не удастся заручиться военной поддержкой из Европейского союза, считает экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Бывший украинский парламентарий заявил, что личный состав вооруженных сил Незалежной будет массово сдаваться в плен российским войскам в случае отсутствия снабжения в Донбассе. И в таком случае в середине месяца наступит "переломный момент", с которого можно отсчитывать капитуляцию.

Кива пояснил, что у украинских военнослужащих на исходе боевые припасы. ВСУ, по его словам, вынуждены лимитировать их посуточно при отсутствии ГСМ. Украинская армия несет критические потери, в связи с чем основная задача российских вооруженных сил заключается в срыве передачи военной помощи из европейских государств. Потери украинская сторона пытается восполнить территориальной обороной – фактически речь идет о людях без отстутствия подготовки.

"Солдаты деморализованы и отказываться выполнять приказы. Похожая ситуация под Харьковом и Николаевом", – высказался политик.

Кива добавил, что для России крайне важно не допустить поставок топлива и боевых припасов из Европы. Однако экс-парламентарий не стал уточнять, откуда располагает конкретной датой.