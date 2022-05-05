Как русская смекалка превратила американские "Джавелины" в груду металла

Как русская смекалка превратила американские "Джавелины" в груду металла
Фото: Spc. William Gore/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Перехваленное оружие оказалось бесполезным

Ряд западных государств принимает активное участие в поддержке киевского режима после старта российской спецоперации по освобождению Донбасса. США и их приспешники активно отправляют в украинское государство вооружение. Однако, как выяснилось, зачастую такая помощь становится бесполезной. Например, распиаренные в западной прессе "Джавелины" оказались бессильны перед русской смекалкой. Об этом любопытном обстоятельстве рассказал полковник в отставке Виктор Баранец.

Известно, что американские власти сделали большую ставку на эти противотанковые ракетные комплексы, а также другие виды вооружений. Однако на проверку оказалось, что "Джавелины" не так уж и не уязвимы. Например, точность их ударов резко сокращается во время непогоды. В дождливую пору или туманный день использовать переносные ракетные комплексы достаточно сложно.

При этом, как подчеркнул Баранец, российским бойцам нет необходимости ждать "помощи" от погоды. Так, смекалистые военные начали применять специальную аэрозоль, которая фактически "ослепляет" американские ракетные комплексы. Облако химического вещества делает наши танки невидимыми для зарубежного вооружения и фактически превращает "Джавелины" в "железяку на поле боя".

К слову, недавно плененные украинские силовики рассказали, как командование добивается бесстрашия бойцов на поле боя. Оказалось, что перед схваткой их пичкают наркотическими веществами, передает "Пятый канал".

Источник: 60 минут ✓ Надежный источник
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