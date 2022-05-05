Глава Незалежной продолжает попрошайничать

В последнее время украинский лидер Владимир Зеленский поражает мировое сообщество громкими заявлениями. На этот раз президент Незалежной объявил о своем желании организовать шефство Европейского союза над некоторыми украинскими территориями.



Глава украинского государства искренне убежден в том, что разрушенные (в основном из-за действий местных боевиков) территории страны должны быть восстановлены за счет, в том числе, европейцев. Глава Украины считает, что Евросоюз должен принять самое активное участие в восстановлении Незалежной.

"Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, которые пострадали", – объявил украинский лидер.

По мнению Зеленского, такой "исторический пример" может стать образцом сотрудничества между государствами.

На очередное высказывание главы Украины отреагировали пользователи Сети.

"Очередной мешок для денег из обезумевшей Европы приготовил, разворуют все", "Украины уже нет, что он собрался восстанавливать?", "Мне на даче нужен забор новый. Может тоже кто-нибудь вложится?" – иронизируют читатели РИА "Новости".



К слову, недавно опытный военный эксперт Виктор Баранец рассказал, как русская смекалка помогла превратить в груду металла американское вооружение, отправленное украинцам.