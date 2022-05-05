Шансы Украины на контрнаступление в июле оценил эксперт

Шансы Украины на контрнаступление в июле оценил эксперт
Фото: www.pixabay.com
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Киев рассчитывает на западное оружие

У украинских силовиков действительно есть возможность провести контрнаступление, если им удастся заполучить западное вооружение. Такое мнение высказал известный политолог Богдан Безпалько.

Опытный специалист высказался по поводу нашумевших слов советника украинского лидера Алексея Арестовича о том, что незалежные войска всерьез рассчитывают перейти в контрнаступление в начале июля. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России отметил, что подобное развитие событий возможно только в том случае, если российские военные не сумеют предотвратить поступление западного оружия на территорию украинского государства.

Безпалько пояснил, что громкие заявления Арестовича связаны с тем, что ряд западных государств во главе с Соединенными Штатами Америки пообещали предоставить украинским силовикам тяжелую технику.

Если вооружение не будет уничтожено до поступления в распоряжение украинцев, незалежные действительно могут предпринять ряд контрнаступлений. Впрочем, как подчеркнул политолог, изменить существующий ход кампании им вряд ли удастся. В то же время возможно серьезное увеличение потерь с обеих сторон, что также необходимо не допустить.

К слову, недавно военный эксперт Виктор Баранец рассказал, как американское вооружение благодаря русской смекалке превратилось в груду металла.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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