США раскрыли уловку украинских жуликов на поле боя

США раскрыли уловку украинских жуликов на поле боя
Фото: www.pixabay.com
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Завезенные снаряды расходуются подозрительно быстро

Известный военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как американцам удалось раскрыть хитроумную задумку нечистых на руку украинских вояк. Для этого экспертам из Соединенных Штатов Америки пришлось проанализировать использование боевых припасов, а также различных видов вооружения.

В итоге зарубежные специалисты поняли, что за один день боев военнослужащие Незалежной тратят по меньшей мере недельный запас боеприпасов.

В начале специальной военной операции Российской Федерации по защите мирных жителей двух республик Донбасса Пентагон считал, что такой высокий расход связан с "героическим" сопротивлением Вооруженных сил Украины. Однако достаточно быстро американцы догадались, что большая часть снарядов, скорее всего, разворовываться, либо теряется по пути.

Кнутов объяснил, что украинские вояки славятся разгильдяйским отношением к оружию. Именно поэтому многие зарубежные вооружения достались бойцам Донецкой и Луганской народных республик, которые успешно используют их против украинских боевиков.

К слову, недавно Виктор Баранец рассказал, как русская смекалка позволила превратить американское вооружение в груду металла.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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