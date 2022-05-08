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На сегодняшний день украинский конфликт является главной темой мировой повестки. Все международное сообщество с большим вниманием следит за действиями киевского режима. Выяснилось, что даже по отношению к собственным военнослужащим украинские власти ведут себя не самым образцовым образом. Так, попавший в плен к армии РФ полковник Незалежной объявил, что руководство страны откровенно врало своим бойцам.
Такими откровениями поделился комбриг 36-й морской пехоты Вооруженных сил Украины, полковник Владимир Баранюк. Герой Незалежной посетовал, что в ответ на просьбы озаботиться судьбой украинских бойцов Киев ничего не делал, кроме генерации неиссякаемого потока лжи.
Баранюк попал в плен после того, как попытался покинуть территорию завода "Азовмаш", расположенного на север-западе от печально известной "Азовстали". Украинский полковник сообщил, что Киев обещал вытащить попавших в блокаду пехотинцев. Власти Незалежной требовали "держаться" и заявляли, что отряды деблокации "уже на подходе", однако это было откровенным враньем.
Полковник отметил, что бойцы рассчитывали на обещанную помощь, однако она так и не пришла, несмотря на все заверения со стороны киевских верховодцев.
К слову, недавно США раскрыли уловку украинских жуликов на поле боя.
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