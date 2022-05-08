Пресса и жители страны в шоке от действий украинского лидера

Глава украинского государства Владимир Зеленский продолжает поражать сознание представителей международного сообщества. На этот раз широкий резонанс получила выходка незалежного президента в отношении Германии. На откровенную провокацию обратила внимание известная немецкая журналистка Алиса Шварцер.



Речь идет о том, что украинский лидер догадался пригласить немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев и при этом выбрал не самую подходящую дату – 9 мая. Прибытие канцлера Германии на Украину в День Победы могло бы получить самые разные трактовки в международном сообществе.

Журналистка подчеркнула, что ее, как и многих немцев, выводит из себя сомнительная политика киевского режима по отношению к ФРГ. Шварцер заявила, что считает данное приглашение беспрецедентной провокацией, и потребовала у Зеленского "сдержать тон" в отношении Германии.

Негодование представительницы прессы разделили простые жители Германии. Многие, как и Шварцер, выступают против того, чтобы ФРГ отправляла вооружение на Украину. Здравомыслящие немцы серьезно опасаются эскалации конфликта.

Интернет-пользователи отметили, что отсутствие собственной линии в политике Германии удручает. Поддержка Киева в угоду коллективному Западу может дорого обойтись Германии.

К слову, недавно ситуацию на Украине объяснили "неправильными немецкими политиками".