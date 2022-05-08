Беспрецедентная провокация Зеленского взбесила Германию

Беспрецедентная провокация Зеленского взбесила Германию
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Пресса и жители страны в шоке от действий украинского лидера

Глава украинского государства Владимир Зеленский продолжает поражать сознание представителей международного сообщества. На этот раз широкий резонанс получила выходка незалежного президента в отношении Германии. На откровенную провокацию обратила внимание известная немецкая журналистка Алиса Шварцер.

Речь идет о том, что украинский лидер догадался пригласить немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев и при этом выбрал не самую подходящую дату – 9 мая. Прибытие канцлера Германии на Украину в День Победы могло бы получить самые разные трактовки в международном сообществе.

Журналистка подчеркнула, что ее, как и многих немцев, выводит из себя сомнительная политика киевского режима по отношению к ФРГ. Шварцер заявила, что считает данное приглашение беспрецедентной провокацией, и потребовала у Зеленского "сдержать тон" в отношении Германии.

Негодование представительницы прессы разделили простые жители Германии. Многие, как и Шварцер, выступают против того, чтобы ФРГ отправляла вооружение на Украину. Здравомыслящие немцы серьезно опасаются эскалации конфликта.

Интернет-пользователи отметили, что отсутствие собственной линии в политике Германии удручает. Поддержка Киева в угоду коллективному Западу может дорого обойтись Германии.

К слову, недавно ситуацию на Украине объяснили "неправильными немецкими политиками".

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
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