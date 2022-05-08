Минобороны сообщило о серьезном успехе

Сегодня, 8 мая, главное оборонное ведомство нашей страны рассказало о последних достижениях, сделанных в рамках реализации специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Так, стало известно, что нашим бойцам удалось ликвидировать украинский ракетный корвет. Значимое событие получило бурную реакцию со стороны простых россиян.



Соответствующей информацией с общественностью поделился официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Генерал-майор сообщил, что корвет Военно-морских сил Незалежной был ликвидирован неподалеку от портового города Одесса.

Известно, что такого рода морская техника, согласно российской классификации, относится к ракетным катерам. При этом в Североатлантическом альянсе их считают корветами. Оснащенные противокорабельными ракетами суда представляют серьезную опасность для кораблей.

По поводу выполнения успешной операции российских военных высказались интернет-пользователи. Простых россиян порадовал успех нашей армии.

"Россия, вперед!", "Мощный удар", "Ракетный катер за ракетный крейсер? Норм обмен!", "Сражаемся, как с гидрой", "Россия рулит!" – пишут читатели РИА "Новости".

К слову, сегодня пленный украинский полковник уличил Киев во лжи собственным военным.