Первая леди лично посетила Незалежную

Сегодня, 8 мая, в информационном пространстве распространились любопытные сведения. Оказалось, что супруга американского лидера Джо Байдена Джилл лично нанесла визит украинскому государству.

Такую информацию распространили представители пресс-центра жены главы Соединенных Штатов Америки. Сообщается, что первая леди побывала в украинском городе Ужгород. Ввиду сложной ситуации на международной арене данная поездка не анонсировалась.

Представители первой леди сообщили, что кортеж с высокой особой в салоне одной из машин проехал через этот украинский город и подъехал к одной из местных школ. Речь идет об учебном заведении номер шесть. Как отметили в журналистском пуле Джилл Байден, данное здание используют в качестве убежища для 163 украинских граждан, включая 47 детей.

Кроме того, по информации представителей первой леди, она также провела встречу со своей "украинской коллегой", женой президента Незалежной Владимира Зеленского Еленой. Сообщается, что для госпожи Зеленской это было первое появление на публике с начала специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса.