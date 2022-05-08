По некоторым данным, армии РФ удалось захватить стратегически важный пункт

В специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса произошел коренной перелом, утверждает опытный военный эксперт Василий Дандыкин. Так специалист отреагировал на информацию, которую распространили некоторые СМИ со ссылкой на источники в ЛНР о том, что нашим бойцам удалось освободить город Попасная.



Этот населенный пункт находится на западе ЛНР и представляет собой важную со стратегической точки зрения территорию. Военный эксперт указал, что Попасная являлась главным транспортным центром украинских силовиков и боевиков из национальных батальонов.

Прорыв линии обороны Украины в этом районе фронта является переломным моментом во всей спецоперации, подчеркивает Дандыкин. Теперь перед российскими войсками фактически открыты "ворота к полному освобождению Луганской народной республики".

После этого должно произойти соединение с наступающими с другого направления войсками, что обернется для украинских силовиков очередным котлом.

"Поражение украинской армии на западе ЛНР является коренным переломом реализации спецоперации РФ", – подчеркнул капитан первого ранга запаса.

К слову, недавно жители Российской Федерации ликованием встретили информацию о том, что нашим бойцам удалось уничтожить украинский корвет.