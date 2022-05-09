Глава республики придумал, как уйти от прямого ответа

Процесс по вступлению Украины в Европейский союз займет несколько лет – возможно, даже десятилетий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как указал глава государсвта, процедура занимает довольно много времени.

"Давайте будем откровенны: Европейский союз не является единственным средством, которое позволяет структурировать европейский континент", – заявил Макрон, выступая перед журналистами в Страсбурге по случаю Дня Европы.

Президент Франции добавил, что политическое объединение можно трансформировать в "европейское политическое сообщество", куда и можно принять Украину. Ведь Незалежная, по его словам, довольно давно является "сердцем союза" из-за "своей борьбы и мужества".

Французский лидер уточнил, что Европейский союз не поможет Украине в "краткосрочной перспективе", в связи с чем считает необходимым запустить "историческую рефлексию", рассмотрев форму организации европейского континента.