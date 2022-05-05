"Продала душу России": ситуацию на Украине объяснили "неправильными" немецкими политиками

"Продала душу России": ситуацию на Украине объяснили "неправильными" немецкими политиками
Ангела Меркель. Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Аналитики газеты перечислили виновных в "ошибочном" отношении к Москве

Европейское подразделение популярного американского издания Politico разместило черный список немецких государственных деятелей и бизнесменов, которые, по мнению аналитиков газеты, "виноваты" в неправильном подходе ФРГ к Российской Федерации.

Эксперты газеты утверждают, что некоторые представители Германии слишком лояльно относились к нашей стране, что в итоге обернулось "трагедией" для европейского мира. Мол, видные немецкие политики и крупные предприниматели слишком тесно сотрудничали с Москвой, не подозревая, насколько она "коварна".

"Германия не продала душу России в одночасье. Это был процесс, который занял годы", – пафосно отмечают журналисты.

Наиболее виновной в неправильном подходе Берлина к Москве эксперты нарекли бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель. Аналитики считают, что именно она больше других немцев виновата в украинском кризисе. Компанию известному политику составил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который считал необходимым сотрудничать с Москвой в сфере приобретения энергетических ресурсов. Черную метку также получил Герхард Шредер за "вечную верность" российскому лидеру Владимиру Путину.

Среди бизнесменов аналитики заклеймили главу компании Siemens Джо Кэзера, предпринимателя Вольфганга Райце. Также в немилость попал философ Юрген Хабермас.

К слову, в Киеве считают, что Европа должна активно помогать Украине во всех сферах. Так, недавно Зеленский заявил, что Евросоюзу необходимо взять шефство над пострадавшими украинскими территориями.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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