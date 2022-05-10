Информация может нанести серьезный ущерб странам Запада

В бункерах "Азовстали", по неподтвержденным данным, может распологаться секретный объект НАТО под кодовым названием "PIT-404". Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявления местных жителей.

Издание пишет, что незадолго до начала спецоперации на предприятие приезжал его владелец Ринат Ахметов. Он спонсировал нацбат в качестве особой охранной группировки предприятия. Некоторые сотрудники вступали туда, а после продолжали работать как простые рабочие. Все изъявившие желание охранять комбинат получали от руководства личное оружие.

Местные жители шептались, что в бункерах "Азовстали" есть тайная лаборатория НАТО, где занимались разработкой биооружия. Ранее америкаские СМИ писали, что интерес к этой сфере проявлял сын президента США Хантер Байден, который сотрудничал с украинскими олигархами – в их числе и владелец завода Ахметов.

"Секретный объект под названием "PIT-404" может открыть для российских специалистов множество свидетельств того, какие эксперименты ставили специалисты НАТО в своих биолабораториях на Украине", – пишут журналисты.

Помимо следов биоразработок, внутри могут обнаружить и следы экспериментов на людях. Местное население заявляет, что с 2014 в аэропорту Мариуполя работал специальный изолятор, в котором СБУ пытала людей. Его называли "библиотекой", а уцелевших вывозили в так называемую "Яму" – специальную секретную тюрьму, которая может быть расположена на "Азовстали".

По данным ДНР, внутри предприятия также могут прятаться высокопоставленные военные из Франции, Великобритании и США.