Будущее региона определяет лишь его народ, указала спикер

Лишь население Херсонской области определит будущее своего региона. Российской Федерации остается лишь согласиться с решением местного населения, указала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Администрация Херсонской области озвучила ранее ряд предложений по поводу будущего региона – местные власти заявляли о возможном объединении с Российской Федерацией.

Как указала спикер Совета федерации, подобное решение принимает лишь население Херсонской области, обладающее на то всеми правами. Российской стороне остается лишь принять волю жителей региона.

Сенатор также указала, что теперь Херсонская область способна самостоятельно принимать решения, не оглядываясь на администрацию в Киеве и нацбаты. Матвиенко также выразила уверенность, что регион вовсе не является очередным проектом "анти-Россия", а потому откажется от участия в подобных мероприятиях.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ спецслужбам о физическом устранении глав Херсонской и Запорожской областей.