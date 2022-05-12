У Киева есть давний союзник, который мечтает повоевать его руками

Великобритания занимается скупкой советского и российского вооружения по всему миру для дальнейшей ередачи Украине, заявил глава минобороны королевства Бен Уоллес.

По словам главы оборонного ведомства, атташе занимаются поиском необходимого вооружения для дальнейшей передачи вооруженным силам Украины. У 23 стран имеются запасы российской техники.

"Если вы и вправду желаете доставить Украине средства завтра утром, чтобы они продолжали воевать, найдите то, чем они умеют пользоваться. Ищите то, что им нужно", – высказался глава оборонного ведомства.

Уоллес, однако, заявил, что Великобритания не занималась поставками Киеву вертолетов и средств дальнего действия, которые бы позволили украинским силам наносить удары по объектам на территории Российской Федерации.

Российская сторона ранее направила странам (включая Штаты) ноту из-за поставок вооружения Украине. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для ВСУ, станут для России законной целью. НАТО, указали в МИД, играет с огнем.