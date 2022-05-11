Российские военные нашли секретный выход с "Азовстали"

Российские военные нашли секретный выход с "Азовстали"
Фото: V Ictor/XinHua/www.globallookpress.com
К нему вела протоптанная дорожка от реки

Глава батальона "Восток" Александр Ходаковский в своем Telegram-канале сообщил, что им удалось обнаружить тайный выход с территории "Азовстали". Судя по следам, противник использовал его для того, чтобы подобраться к реке.

По его словам, солдаты ВСУ шли по тоннелю вдоль труб вблизи железнодоржных путей – его длина составляет не менее трех метров, а ширина позволяет человеку в нем свободно перемещаться. После выхода они отправлялись к реке, где набирали воду. 

"Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один "двести" и один "триста"", – рассказал он об убитом и раненом украинских солдатах.

Ходаковский заявил, что воевать на "Азовстали" ВСУ устали и "противник просится на свободу, но отыгрывает последний акт".

До этого российские военные опровергли информацию, что несколько боевиков покинули комбинат с белым флагом в руках.

Ранее эксперт объяснил, почему Владимир Зеленский не хочет спасения собственной армии с территории завода. Украинский президент опасается, что военные могут отомстить ему за то, что их судьба была ему безразлична.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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