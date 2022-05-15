Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн трансляция

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн трансляция
Laurel Chor/www.globallookpress.com
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ВСУ продолжают отступать, отставляя позиции силам РФ и ополчения

Вооруженные силы Российской Федерации с 24 февраля проводят специальную военную операцию на территории Украину. После массовой сдачи боевиков из "Азова"* (запрещен в РФ) войска начали прорываться в сторону Лисичанска, который уже удалось освободить от противника.

Трансляция спецоперации на Украине за предыдущую неделю – в материале "Утра".

17:23 Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей домой.

16:27 На "Азовстали" заблокированы британские экс-военные, сообщили СМИ.

15:52 Украинские войска обстреляли Первомайск.

15:27 Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе.

14:53 Таможня сообщила, что на Украину ввозят люксовые автомобили под видом военной помощи.

14:18 Российские структуры начали борьбу с преступностью в Харьковской области.

13:44 Стало известно, что военная медицина в "Азове" организована иностранцами по стандартам США.

13:17 В ЛНР рассказали о возможных последствиях подрыва ВСУ завода "Заря". Сообщается, что более 300 тысяч жителей могли оказаться в зоне заражения в случае подрыва завода.

12:46 Во Львове сообщили о разрушении военного объекта российскими ракетами. 

12:20 Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов.

11:41 Киев пообещал коридор для выезда жителей из Запорожья на подконтрольную России территорию.

11:11 ВС России уничтожили около 900 украинских БПЛА с начала спецоперации.

10:55 Ракетные войска уничтожили 123 района сосредоточения живой силы ВСУ.

10:40 ВКС поразили два пункта управления украинских войск.

10:37 Россия уничтожила две пусковые установки С-300 ВСУ в Сумской области.

10:21 ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб, сообщил очевидец.

08:35 Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины.

15 мая 

21:14 Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что диалог между Россией и США заморожен, полностью прекращены очные контакты.

18:02 Турция готова направить корабль для эвакуации с "Азовстали" украинских националистов и мирных жителей – представитель Эрдогана.

17:13 ВС РФ пресекли попытку ВСУ переправиться через Северский Донец по понтонной переправе.

16:40 Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке группы добровольцев из 600 человек для участия в спецоперации на Украине.

16:17 Израиль разрешил Эстонии направить на Украину ракетные комплексы противокорабельных ракет Blue Spear класса "земля-море".

15:22 Глава МИД Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад объявил тотальную гибридную войну России.

14:50 Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, Киев не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге.

14:10 Саули Ниинисте сообщил Владимиру Путину о намерении Финляндии вступить в НАТО, пишет Bloomberg.

13:03 Страны Группы семи (G7) утверждают, что будут поставлять оружие Украине в случае необходимости на протяжении долгого времени.

12:07 Украинские войска обстреляли Куйбышевского и Петровский районы Донецка, повреждены здания школы и детского сада, сообщили в штабе ДНР.

11:35 Российские средства ПВО уничтожили 13 БЛА Украины и три снаряда РСЗО "Смерч", сообщили в Минобороны.

11:00 Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что во время разговора с Владимиром Путиным не увидел стремления РФ менять свою позицию по Украине.

10:15 Журналисты опубликовали видео, которое было снято внутри бомбоубежища на "Азовстали". В подобных помещениях находятся боевики и солдаты украинской стороны. 

14 мая

21:45 Глава ЛНР заявил, что в городе Попасная, за который шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.

20:40 Ракетные войска и артиллерия РФ поразили 17 украинских пунктов управления, 5 артподразделений на позициях

19:43 ВКС России уничтожили штабы украинской теробороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в МО РФ.

19:40 Российские следователи проанализируют информацию о карательных рейдах, которые в Харьковской области проводят сотрудники СБ Украины и националисты против людей, придерживающихся пророссийских взглядов.

18:20 Россия требует от США разъяснений по военно-биологической деятельности на Украине, объяснения придется представить – зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

17:50 Силы ЛНР освободили крупный химический завод "Заря" в Рубежном, а также провели полную зачистку промышленной зоны, сообщила народная милиция ЛНР.

17:20 В санитарно-эпидемиологической лаборатории Мариуполя обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 г., в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы – постпред РФ при ООН Василий Небензя.

16:30 Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек, среди них 26 детей.

15:40 Свыше 310 автоколонн МЧС России доставили в ДНР, ЛНР и на Украину уже почти 19,5 тыс тонн гуманитарных грузов.

14:21 Украинские войска выпустили десять снарядов по Первомайску

13:42 Путин подробно изложил Шольцу логику и задачи спецоперации на Украине.

13:23 В ЛНР предупредили о риске провокаций со стороны Украины под Северодонецком.

12:45  Басурин рассказал о "сдавливании" окруженного противника на "Азовстали".

12:20  Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по опорному пункту украинских войск.

11:53  Пушилин заявил об окружении сил ВСУ в Авдеевке. 

11:16 Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

11:00 Россия нанесла удар по украинскому ракетному складу в Харьковской области.

10:42 Украинские войска при отступлении грабят магазины и аптеки.

10:03 Народная милиция ЛНР заявила, что промзона города Рубежное полностью зачищена. В частности, речь идет об освобождения завода "Заря".

09:33  Более 18 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки.

09:16 Один человек погиб при обстреле Верхнеторецкого украинскими войсками.

08:43 Сестры-близнецы из ЛНР два месяца боятся выйти из убежища из-за обстрелов.

08:15 Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм.

07:49 Западные наемники заявили о тотальном превосходстве ВС РФ и главном пороке ВСУ.

13 мая

22:10 Российская ПВО сбивает цели под Харьковом у границы с Россией.

21:11 Власти ДНР: в Мариуполе возобновлена подача электричества на первые социальные объекты.

21:05 Над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотник и перехвачены три украинские ракеты "Точка-У".

20:45 Зампостпреда России при ООН Полянский заявил, что не видит дипломатических вариантов решения ситуации на Украине в данный момент, учитывая позицию Киева.

20:03 Российские средства ПВО, по предварительным данным, сбили две ракеты с кассетной боевой частью над северной окраиной Херсона.

19:35 В центре Херсона слышны сильные взрывы, предположительно, город обстреливают украинские националисты.

18:40 ВСУ подготовили опорные пункты в Северодонецке и Лисичанске – глава ЛНР.

17:54 Украинские спецслужбы начали охоту на своих сограждан, которые помогают российским войскам. Квартиры украинцев, которые поддерживают спецоперацию, вскрывает спецназ СБУ, самих людей, заподозренных в симпатиях к России, увозят на допросы и подвергают различным издевательствам

17:10 В течение дня 12 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 214 человек, среди них 19 детей.

15:50 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, перебит газопровод

14:47 Волонтер рассказал, что азовцы стреляли в голову пленным российским военным.

14:25 Итальянский генерал Клаудио Грациано считает, что кризис на Украине может затянуться на годы.

13:38 У посольства США в Москве проходит акция в поддержку денацификации Украины.

12:45 Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке.

11:50 Силы ЛНР развивают наступление к югу от Попасной и на Лисичанск.

11:21 ВС России за время спецоперации уничтожили 164 украинских самолета.

10:57  Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов.

10:39 ВС России за сутки ликвидировали более 320 украинских националистов.

10:23 Силы ДНР за сутки уничтожили 29 украинских националистов.

10:03 Более 15,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки.

09:20 Украинских боевиков на базе в Херсонской области готовили западные военные.

08:55 Пленный боец ВСУ рассказал, как командование обманывало артиллеристов. Вояк убеждали, что в случае сдачи в плен они будут убиты.

08:32 Пасечник назвал интеграцию с Россией единственно верным путем для ЛНР.

08:08  Комендант "Камброд": украинские военные пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев

07:12 В Херсоне рассказали, что попросят Путина о включении в состав России  после завершения всех интеграционных процессов.

12 мая 

21:50 Шольц обсудил по телефону с Зеленским ход переговорного процесса между Украиной и Россией.

21:20 Один человек погиб, трое пострадали после обстрела с украинской стороны в Белгородской области.

20:23 Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины.

19:05 Парламент Чехии признал спецоперацию России на Украине геноцидом.

18:21 США на встречах с Владимиром Зеленским обсудили важность обеспечения того, чтобы оружие Запада не попадало на Украине не в те руки, заявил глава Пентагона.

17:35 НАТО не видит со стороны России рисков для своей территории и населения, заявил замгенсека.

17:22 Проект "Северный поток – 2" фактически умер после начала спецоперации России на Украине, заявила представитель Министерства экономики Германии Аннике Айхорн.

15:43 Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВСУ.

15:18 Конфликт на Украине не будет длиться вечно, однако в ближайшем будущем он не завершится, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

14:50  7 человек ранены в результате обстрела украинскими войсками ряда районов Донецка, заявили в ДНР.

13:42 Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне специальной операции на Украине, заявил Песков.

13:30 В Курской области вблизи границы с Украиной российские ПВО сбили беспилотник.

12:57 Власти Херсонской области обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации области.

12:50 В Курской области 8 мая российская система ПВО сбила два украинских беспилотника. Сбитые БПЛА – разведывательные Ту-143 "Рейс" советского производства. 

11:50 Российские военные следователи обнаружили огневую позицию украинских боевиков нашли в одной из квартир в Мариуполе.

10:45 Средства ПВО России уничтожили около острова Змеиный ещё один беспилотник, всего за ночь на Украине уничтожено девять беспилотников.

10:14 В Курской области до 25 мая продлен "желтый" уровень террористической опасности. 

09:04 МИД России о переговорном процессе с Украиной: контакты осуществляются.

08:15 Сражения беспилотников сил ДНР с дронами "азовцев" (против них в России возбуждено уголовное дело) на "Азовстали" пришлись на начало марта, сейчас у националистов с БПЛА проблемы, сообщил боец МВД ДНР журналистам.

08:00 Российские военнослужащие передали свыше 10 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, пишет телеканал "360".

11 мая 

19:33 Украина потеряла 14 самолётов и вертолётов при попытке захватить остров Змеиный, сообщили в Минобороны.

18:53 Оператор ГТС Украины с 11 мая прекратил транзит газа в Европу через газораспределительную станцию "Сохрановка" в Луганской области из-за потери контроля над компрессорной станцией Новопсков. Через нее проходила почти треть транзита в Европу.

17:37 Украинский конфликт зашел в тупик – глава разведуправления Минобороны США.

16:52 США сейчас не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта на Украине, сказала директор Национальной разведки Хейнс.

16:39 Белоруссия развернула силы спецопераций на границе с Украиной. Проверка спланирована как реакция на учения НАТО.

16:37 Лавров назвал воровством инициативу Борреля о передаче российских активов.

15:37 Запрет на транспортировку российской нефти исключили из шестого пакета санкций против РФ, пишут СМИ.

15:06 На заводе "Азовсталь" находятся более тысячи военных, среди которых сотни раненых, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

14:30 В результате обстрела украинскими военными Донецка два человека погибли и пять получили ранения, включая ребенка.

13:17 Лукашенко заявил, что Россия поможет Минску в сфере ракетного производства, в том числе образца "Искандер".

12:24 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник утром прибыла в Киев, пишут СМИ. 

12:05 В Воронежской области продлили действие высокого уровня террористической опасности в двух приграничных районах региона – Россошанском и Кантемировском.

11:07 Украинские военные ударили по жилым районам Донецка, один снаряд попал в многоквартирный дом.

10:54 Народная милиция ЛНР и ВС РФ, завершив зачистку Попасной, вышли на административную границу Луганской народной республики, сообщили в Минобороны.

10:34 Президент США Джо Байден считает, что у президента России Владимира Путина "в настоящий момент нет выхода" из конфликта на Украине. По его мнению, российский лидер ошибочно полагал, что спецоперация разрушит НАТО и Евросоюз.

10:08 Франция ожидает принятия шестого пакета санкций против РФ в ближайшие дни, сообщили в МИД страны.

10 мая

17:40 Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими силовиками Донбасса и Херсона в День Победы с установлением всех причастных.

16:09 Украинские войска обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую, в том числе ракетами из БМ-21 "Град".

14:58 В Одесской области на площадке подскока уничтожены украинские вертолеты. Авиатехника находилась около Арциза. Для выполнения боевой задачи использовались высокоточные ракеты "Оникс" берегового комплекса "Бастион".

14:25 Пушилин заявил, что ДНР может войти в состав России сразу после освобождения всей территории республики от украинских боевиков.

13:06 В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли школу-интернат и хлебозавод в Докучаевске.

12:43 В результате ударов ракетных войск и артиллерии РФ уничтожены до 350 украинских националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники, сообщили в МО РФ.

12:23 Украинские националисты обстреляли "Точкой-У" населённый пункт Новая Астрахань в ЛНР. Ракета была сбита системой ПВО, пострадавших среди мирных жителей нет.

12:10 У Чернобаевки в Херсонской области сбиты 5 воздушных целей украинских националистов, ракеты были направлены в северную часть Херсона.

11:24  Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск, за пять минут выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 20 ракет из БМ-21 "Град".

10:29 Путин: в Параде Победы в Москве участвуют военнослужащие, прибывшие из Донбасса.

10:20 Сергей Шойгу: сегодня солдаты и офицеры российской армии находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, надежно защищают национальные интересы России в ходе специальной военной операции на Украине.

9 мая

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