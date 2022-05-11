Украина снова обстреляла Белгородскую область

Есть один пострадавший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле со стороны Украины. 

Удар пришелся по селу Солохи, есть один пострадавший. Ему уже оказывают медицинскую помощь.

"Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте", – написал он.

До этого украинская сторона обстреляла в Белгородской области Журавлевку и Нехотеевку.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей