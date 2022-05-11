Есть один пострадавший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле со стороны Украины.

Удар пришелся по селу Солохи, есть один пострадавший. Ему уже оказывают медицинскую помощь.

"Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте", – написал он.

До этого украинская сторона обстреляла в Белгородской области Журавлевку и Нехотеевку.