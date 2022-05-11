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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле со стороны Украины.
Удар пришелся по селу Солохи, есть один пострадавший. Ему уже оказывают медицинскую помощь.
"Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте", – написал он.
До этого украинская сторона обстреляла в Белгородской области Журавлевку и Нехотеевку.
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