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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны Украины произошел обстрел двух населенных пунктов в регионе. Об этом он написал в Telegram.
По его словам, обстреляли Журавлевку и Нехотеевку – в последнем хуторе разрушили дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.
Губернатор сообщил, что обстрел продолжается – все подробности он сообщит позднее.
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