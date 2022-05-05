Есть разрушения: Украина начала обстрел Белгородской области

Пострадавших мирных граждан нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны Украины произошел обстрел двух населенных пунктов в регионе. Об этом он написал в Telegram. 

По его словам, обстреляли Журавлевку и Нехотеевку – в последнем хуторе разрушили дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. 

Губернатор сообщил, что обстрел продолжается – все подробности он сообщит позднее. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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