Пострадавших мирных граждан нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны Украины произошел обстрел двух населенных пунктов в регионе. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, обстреляли Журавлевку и Нехотеевку – в последнем хуторе разрушили дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.

Губернатор сообщил, что обстрел продолжается – все подробности он сообщит позднее.