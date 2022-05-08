Западные страны продолжают поставки оружия ВСУ

Российские войска третий месяц проводят спецоперацию на территории Украины – значительную часть этого времени солдаты держали осаду "Азовстали" в Мариуполе. Накануне, как сообщали в Минобороны, по инициативе Владимира Путина оттуда удалось вывести 80 мирных жителей.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя вероятность завершения украинской операции к 9 мая, отметил, все закончат тогда, когда будут достигнуты поставленные Москвой цели. По его словам, действия Киева не способствуют продвижению переговорного процесса.

Все последние новости спецоперации за неделю – в трансляции "Утра".

17:48 Сотрудники СК России осмотрели здания завода "Азовмаш" в Мариуполе, где находились военнослужащие 36 бригады ВСУ.

17:12 Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка.

16:40 Первая леди США Джилл Байден совершила визит на Украину.

16:12 В Херсонской области начнут выдавать российские паспорта.

15:41 Одну из улиц в Ростове-на-Дону назовут в честь Владимира Жоги.

15:03 Вице-премьер Хуснуллин заявил, что Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса.

14:27 Росгвардия нашла крупный схрон под Луганском и задержала националиста.

13:47 Шойгу вручил участникам спецоперации на Украине звезды Героя России.



13:05 Минобороны показало видео уничтожения переправы войск ВСУ.

12:35 Пленный офицер ВСУ заявил, что иностранные инструкторы в "Азове" снабжались лучше украинских военных.

12:05 Две улицы в Омске предложили назвать именами героев-освободителей ДНР.

11:20 Российская авиация уничтожила до 420 националистов.

10:55 Артиллерия и ракетные войска уничтожили 56 пунктов управления ВСУ.

10:46 ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области.

10:44 ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный.

10:31 Российские военные уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы.

10:11 Стало известно, что более 470 мирных жителей ДНР получили ранения с начала эскалации.

8 мая

17:47 ВСУ обстреляли Еленовку 122-миллиметровыми снарядами.

17:23 Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, что им приходилось прятать георгиевские ленты.

16:37 Житель села на Украине рассказал, как его пытали из-за российского флага. Несчастного собирались расстрелять, но ему чудом удалось сбежать и добраться до российских военных.

15:47 ВСУ обстреляли из "Града" и минометов два населенных пункта в ДНР.

15:05 Украинские войска ударили "Точкой-У" по городу под Херсоном.

14:27 Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР на 80 процентов под контролем ВС России.

13:22 В госпитале Вишневского наградили участников спецоперации на Украине.

12:57 Минобороны показало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам ВСУ.

12:32 В центре Луганска повесили баннер с Александром Невским.

12:01 Из "Азовстали" эвакуировали 50 человек.

11:06 Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию.

10:23 Российские ракетные войска уничтожили 44 пункта управления украинских войск.

08:23 Стало известно, кото могут прятать на "Азовстали".

02:12 Власти Херсонской области видят регион одним из субъектов России.



7 мая

21:31 Минобороны России сообщило об эвакуации с "Азовстали" в Мариуполе 50 гражданских лиц, в том числе 11 детей.

20:21 Российское подразделение ПВО сбило украинский истребитель Су-27, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

19:52 Российская авиация поразила ещё 27 военных объектов Украины, включая три склада боеприпасов, семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения сил и техники – Минобороны.

19:23 В Херсоне задержан мужчина в связи с подготовкой к совершению теракта – СК РФ.

18:55 Мирные жители, которых сегодня удалось эвакуировать с "Азовстали", прибыли в село Безыменное в ДНР.

18:12 Автобус с мирными жителями с "Азовстали" выехал с территории завода, в нем 12 человек, в том числе дети.

17:16 Бойцы ДНР провели зачистку промзоны, примыкающей к "Азовстали" – им удалось рассеять примерно равную по численности группу украинских военных, по которой затем артиллерия нанесла удар.

16:36 Пушилин сообщил, что девять украинских моряков, находившихся в плену у националистов в Мариуполе, вернулись в Херсон.

16:05 Турчак и Пушилин приехали в Херосн, провели переговоры с главой областной администрации Сальдо.

15:15 Послом ДНР в России назначили Ольгу Макееву, заместителя председателя Народного Совета ДНР.

14:48 Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с РФ из-за ситуации на Украине, заявила премьер Санна Марин.

14:03 НАТО проведет 19 мая встречу начальников генштабов с участием представителей Украины, Финляндии и Швеции.

13:12 Угроза территориальной целостности Украины может исходить из Польши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:56 Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции 8 мая, сообщил посол в Париже.

11:54 Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине, заявили МИД РФ.

11:30 Российско-украинские переговоры находятся в стагнации, пояснили в МИД РФ.

11:27 Переговоры по решению ситуации на Украине должны вестись и с Белоруссией, в том числе по гарантиям безопасности для нее, заявил глава белорусского МИД.

10:40 Ракетными войсками в ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны.

9:11 ФСБ задержала шестерых проукраинских неонацистов под Ростовом-на-Дону.

8:14 Американские СМИ сообщают, что США предоставили Украине информацию о дислокации крейсера "Москва" в Черном море до инцидента.

6 мая

21:47 Боевики оборудуют опорные пункты в украинских больницах.

21:10 СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ беженцев в Харьковской области.

20:35 Российская ПВО за день уничтожила три украинских дрона.

20:13 ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган".

19:46 В Мариуполе приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной войны.

19:12Народная милиция ДНР с начала суток уничтожила 32 украинских военных.

18:28 Минск заявил о создании ударных группировок НАТО у границ России.

17:48 Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи Украине.

17:12 Франция предоставит Украине помощь в размере 300 миллионов долларов.

16:33 Виктор Баранец рассказал, как русская смекалка превратила американские "Джавелины" в груду металла.

16:22 Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР.

15:47 Украинские СМИ узнали имя задержанного СБУ соратника Виктора Медведчука, им оказался Александр Тарнашинский.



15:34 Российский спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области – Росгвардия.

14:39 Лукашенко заявил, что конфликт на Украине быстро закончится, если США скажут Киеву это сделать.

13:40 Новый отряд добровольцев отправился из Чечни на Украину, сообщил Кадыров.

13:21 Приднестровские СМИ сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе Приднестровья и Украины.

12:51 Передача США и НАТО Украине разведданных не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца, отметил Песков.

12:11 Обстрел Белгородской области со стороны Украины прекратился, пострадавших среди мирного населения нет, сообщил губернатор.

11:01 Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив выразил сожаление в связи с тем, что Киев не может вторгнуться в Приднестровье без разрешения властей Молдавии.

10:26 Российская ПВО сбила 3 украинских самолета: Су-24, Су-27 и Су-25, и 14 беспилотников, заявили в Минобороны.

10:14 Идет обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки, заявил губернатор Белгородской области.

9:38 Боевики в "Азовстали" предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.

9:01 Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга РФ продлен до 13 мая, сообщает Росавиация.

8:16 Кадыров сообщил о полном освобождении поселка Светличное в ЛНР.

5 мая

22:15 Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков. Имеются есть жертвы и раненые, сообщают очевидцы.

21:36 ВС России с 08:00 до 18:00 мск 5, 6 и 7 мая открывают гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали", сообщили в Минобороны РФ.

21:14 Власти ЛНР: православный священник погиб в результате обстрела украинскими силовиками одного из населенных пунктов республики.

20:42 Ракетами воздушного базирования уничтожены 4 украинских батареи, 3 склада боеприпасов, 20 районов сосредоточения техники и живой силы.

20:11 Черные клубы дыма третий день видны над Старым Салтовом (Харьковская область), куда зашли карательные подразделения украинской армии, СБУ и нацбатальона "Кракен", собранного из амнистированных украинских уголовников.

20:02 МИД РФ: возвращение Крыма в Россию, независимость ДНР и ЛНР – это сложившиеся территориальные реалии, которые Украине и другим странам надо признать.



19:33 Сбербанк выявляет сборщиков средств для ВСУ, а также направляет в Росфинмониторинг информацию о переводах денежных средств, возможным назначением которых является пожертвование для военных целей.

18:45 На заправочных станциях освобожденного от ВСУ Бердянска упали цены на горючее. В городе пока работают всего три АЗС, поэтому спрос на бензин, газ и дизель остается повышенным.

18:10 Члены неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 за выкуп отпускали из тюрьмы задержанных ими жителей Луганской области, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Баштанник.

16:50 Число мирных жителей, раненных в результате обстрела нефтебазы в Макеевке, увеличилось до десяти. Ранее в городе Макеевка загорелась нефтебаза. Причиной возгорания стал обстрел со стороны ВСУ из РЗСО "Смерч".

16:19 Парламент Украины принял закон, позволяющий территориальной обороне выполнять задания в районах ведения боевых действий.

15:26 Официальный представитель российского МИД Захарова назвала "наглым и проплаченным" внешнеполитический курс Зеленского.

13:26 Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация. Он также отметил, что на переговорном треке РФ и Украины нет динамики, и в Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из процесса.

11:38 Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь, сообщил Шойгу.

11:30 Украинский посол в Польше Андрей Дещица признал, что Украина не станет членом Европейского союза в ближайшее время.

10:29 Высокоточным оружием уничтожены шесть электроподстанций в районах ж/д станций, через которые велась доставка оружия из стран Запада для ВСУ, сообщили в Минобороны России.

10:25 Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предлагает отключение Сбербанка от SWIFT.

9:40 Район нефтебазы в Макеевке Донецкой Народной Республики попал под обстрел ВСУ.

9:22 Зеленский полагает, что Россия должна вместе с Европой заняться восстановлением Украины после боев, а также выплатить Киеву репарации.

8:09 Чеченский лидер Рамзан Кадыров вызвал на поле боя скрывающегося на "Азовстали" командира неонацистского батальона "Азов" (запрещен в РФ).

4 мая

17:45 МВД Приднестровья сообщило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта – с украинской стороны запустили беспилотник со взрывчаткой.

16:50 Гуманитарный коновой с эвакуированными с "Азовстали" сегодня прибыл в Запорожье, сообщил гумкоординатор ООН.

16:13 Украинские националисты, попытавшиеся прорваться с "Азовстали" во время режима тишины, используют преимущественно стрелковое оружие, так как у них уже не осталось тяжелого вооружения.



14:45 Боевики "Азова" (в РФ на них возбуждены уголовные дела) и украинские военные воспользовались режимом тишины на "Азовстали" и вышли на огневые позиции, сообщили в МО РФ. Подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции.

14:10 Украинских националистов и киевский режим ждет безоговорочная капитуляция, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

13:03 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать данные в СМИ о причастности ранее осуждённой гражданки Украины Надежды Савченко к убийству мирного жителя в Донбассе в 2014 году.

12:23 Берлин поставит Украине 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера, пишет Welt со ссылкой на источники.

12:00 ВСУ оборудовали окопы прямо в жилых районах Рубежного. На некоторых участках в длину они достигают нескольких километров.Там они бросали не только вооружение, но и тела боевых товарищей.

11:47 ВС РФ высокоточными ракетами "Оникс" нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения.

11:00 Российские ПВО сбили в воздухе ракету "Точка-У" в районе Дмитровки (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

10:25 СК РФ установил круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Пентагона.

09:14 ВСУ не проводят операции на территории России, заявил укранский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопрос арабскому телевидению на фоне диверсий и атак со стороны Украины на юге РФ.

3 мая

19:51 УЕФА отстранил сборную России по футболу от участия в Лиге наций сезона-2022/23. Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. УЕФА также отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.



17:20 СМИ сообщают об аресте канадского генерала Тревора Кадиера при попытке бежать с "Азовстали". Он якобы возглавлял биолабораторию, где работали со смертельными вирусами.

16:50 Российский флаг подняли в Чернобаевке Херсонской области.

15:39 Задержанным в Мариуполе иностранным наемникам предъявили обвинение, им может грозить смертная казнь.

13:58 В Одессе по подозрению в подготовке акций задержали доверенных лиц экс-депутата Рады Ильи Кивы.

12:53 Из "Азовстали" в Мариуполе эвакуирован 101 человек. Всех переместили в село Безыменное, предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.

12:30 Очевидцы сообщают о взрыве в районе Чернобаевки. В районе аэропорта виден столб дыма. Город находится под контролем российских военных.

11:49 В Мелитополе ввели оплату рублями, их начали принимать в супермаркетах и на рынках.

11:23 Два взрыва, произошедших ночью в Белгороде, были связаны с выполнением задач российской авиацией в рамках специальной военной операции, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что со стороны Украины в город ничего не прилетало.

11:07 Украинский истребитель МиГ-29 сбит в ходе воздушного боя в районе Славянска, сообщает МО РФ.

10:30 Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в базу украинского "Миротворца". Он отказывался от поставок оружия на Украину через свою страну, а также не поддержал ограничения на закупку российского топлива.

10:17 В Белгороде ночью прогремело два взрыва. По неподтвержденной информации, сработала система ПВО. Губернатор региона сообщил, что причины выясняются, пострадавших жителей и домов нет.

2 мая

Новости предыдущей недели – в трансляции с 25 апреля по 1 мая.