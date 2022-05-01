Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинская сторона прогнозирует затяжной конфликт

Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона откажется от мирных переговоров, если Россия инициирует референдум на территории их страны. 

Власти Украины пытаются решить с США вопрос возможной передачи замороженных российских активов для передачи Киеву в качестве гумпомощи. 

Российское Минобороны заявило, что с начала спецоперации потери украинской стороны составили более 23,3 тысяч человек. Последние новости о происходящем на Украине за неделю с 25 апреля – в трансляции "Утра".

17:51 Владимир Зеленский спустя почти три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали".

17:12 Обрушение железнодорожного моста в Курске произошло из-за диверсии, заявил глава региона Старовойтов.

16:53 Сотрудница "Азовстали" рассказала о ситуации на заводе, заявив, что нацбаты просто "загнали в клетку" людей.

16:10 СК возбудил два уголовных дела по фактам обстрела ВСУ жилых кварталов Петровского и Кировского районов города Донецка в конце апреля.

15:00 Группа автобусов с около 40 беженцами с территорий, прилегающих к "Азовстали", выехала в сторону Новоазовска.

13:50 Раненные в Мариуполе дети отправились на лечение в Москву. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова вывезла из Донецка раненых и тяжелобольных детей на реабилитацию и лечение в Россию

13:00 Минобороны РФ показало кадры удара сверхзвуковыми ракетами "Оникс" по району военного аэродрома Одессы. В результате удара был уничтожен ангар с поступившими из США и европейских стран вооружением и боеприпасами.

11:40 Российская авиация уничтожила два украинских комплекса С-300 в районе Артёмовска и Запорожья.

11:30 Минобороны России сообщает, что 30 апреля из близлежащих к "Азовстали" жилых домов вышли 46 человек, им предоставлен ночлег и питание.

10:40 Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приехала в Киев на встречу с Зеленским.

09:43 Военные следователи Следственного комитета России обнаружили в порту Мариуполя затопленные гражданские суда. После осмотра акватории и территории порта также были выявлены факты минирования.

1 мая

17:47 С территории "Азовстали" в субботу вышли 25 человек

17:12 Губернатор Курской области сообщил, что по пункту пропуска Крупец со стороны Украины выпущено несколько минометных снарядов, российские пограничники подавили огневую точку. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

15:33 В Херсоне обнаружили схрон с оружием для совершения теракта диверсионной группой. В одном из складских помещений промзоны были найдены авто без номерных знаков, которые могли использоваться участниками диверсионных групп в качестве средств передвижения. 

15:20 И.о. мэра Бердянска Александр Сауленко заявил, что в городе планируют выдавать пенсии и зарплаты в рублях.

14:34 Войска РФ и ЛНР зачищают жилые здания в освобождённом городе Рубежное, проверяя квартиры для исключения любых попыток диверсий со стороны нацбатов.

13:35 Два человека пострадали в результате обстрелов из РСЗО "Ураган" жилых кварталов в Дебальцево со стороны ВСУ – штаб территориальной обороны ДНР.

12:30 Россия уничтожила четыре украинских склада боеприпасов ночью ракетыми высокоточного базирования.

11:30 Минобороны России распространило кадры работы комплексов "Искандер" в ходе операции на Украине. Комплексы наносят удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

10:20 ВСУ за сутки обстреляли ДНР 24 раза, два мирных жителя погибли, рассказали в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

09:50 Российская ПВО не допустила проникновения украинского самолёта на территорию Брянской области – губернатор

09:45 В Брянской области в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало два авиаснаряда, сообщает губернатор региона Богомаз. По словам чиновника, взрывная волна повредила обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала.

21:20 Переговоры РФ и Украины застопорились из-за непоследовательной позиции Киева и их желания постоянно играть в игры, отметил глава МИД РФ. 

21:16 Лавров ответил на вопрос о возможности окончания спецоперации на Украине к 9 мая. По его словам, все завершится, как только будут достигнуты цели.

20:20 США не верят, что Россия готова применить ядерное оружие на Украине.

19:45 Средства ПВО РФ сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты "Точка-У".

18:19 В ДНР задержан сотрудник ОБСЕ (гражданин Украины), подозреваемый в сборе данных для иностранной разведки, сообщили в штабе теробороны республики.

16:49 Киевские власти попросили жителей столицы ограничить использование личного транспорта, чтобы украинские военные были обеспечены топливом.

16:28 Германия рассматривает возможность отправки гаубиц на Украину, сообщает Reuters.

15:40 Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в пятницу вечером провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

14:49 Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела пограничного пункта в Брянской области со стороны Украины.

14:00 В ДНР заявили, что обстрел Кировского района Донецка велся из зоны ответственности украинской бригады "Айдар".

13:21 Украинские националисты, заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, не предпринимают попыток прорыва, сообщили в ДНР.

12:35 СК РФ заявил, что расследует деятельность канадских военных инструкторов на Украине.

12:13 Губернатор Брянской области сообщил об обстреле со стороны Украины отделения пограничного управления ФСБ в поселке Белая Березка.

11:55 Минобороны показывает пуск ракет "Калибр" с подлодки Черноморского флота по военной инфраструктуре Украины.

11:04 Российская ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников, в том числе "Байрактар-ТБ2" на российско-украинской границе у Нововодяного.

10:45 МО РФ заявило об уничтожении в Николаевской области пусковой установки c боевым расчетом комплекса "Точка-У", с которой был нанесен ранее удар по Херсону.

10:42 ВКС высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве

09:19 ВСУ обстреляли утром из минометов пункт пропуска в селе Крупец Курской области, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Роман Старовойт.

08:55 ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами калибра 122 мм, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

08:30 Следственный комитет России проведет проверку информации о подготовке украинскими националистами провокации в Лимане Донецкой народной республики, а также удержании боевиками ВСУ мирного населения в качестве живого щита, передает телеканал "360".

07:15 Жители Донецка сообщили в соцсетях о ночном обстреле с украинской стороны. На видео, предположительно, пожар на донецкой нефтебазе, начавшийся после атаки.

29 апреля

21:21 Киев готов к немедленным переговорам по организации эвакуации людей из "Азовстали", заявил Зеленский.

20:35 В соцсетях появилась неподтвержденная информация, по по Киеву были нанесены три ракетных удара.

20:33 Вице-премьер Украины после встречи Зеленского с генсеком ООН заявила о начале планирования операции по эвакуации гражданских из "Азовстали".

19:54 Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка ЛНР сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины.

19:33 В Польше заявили, что сведения о подготовке установить военно-политический контроль над территориями украины Варшавой являются ложными.

18:36 Латвийский парламент принял закон, запрещающий своим спортсменам принимать участие в соревнованиях в России и Белоруссии.

17:54 Председатель и генсек ОБСЕ объявили о скором закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.

17:53 Президент США Джо Байден намерен дополнительно запросить у Конгресса 33 млрд долларов на поддержку Украины. Значительная часть средств пойдет на военную помощь, пишут СМИ.

17:30 ООН работает с Россией и Украиной над деталями эвакуации из Мариуполя, заявил генсек ООН.

15:58 Министерство обороны Польши объявило о военных учениях на севере и востоке страны.

15:12 Байден сегодня представит инициативу, которая позволит "изымать" активы российских предпринимателей и направлять их на "нужды Украины", заявили в Белом доме.

14:43 В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных.

14:15 В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты.

13:40 Эрдоган заявил о намерении продолжить посреднические усилия по Украине.

12:53 ВСУ обстреляли рынок в Донецке, два человека погибли.

12:20  Бундестаг принял заявление с призывом поддержать Киев тяжелым вооружением.

11:24 ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки.

10:57 Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР.

10:37  Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области.

10:23  Россия и ЛНР совместно продолжают бои за Попасную.

09:17  Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом, пострадавших нет.

08:25 При обстреле Херсона со стороны ВСУ погибших нет, данные о раненых уточняются.

06:13 Минстрой РФ планирует помогать восстанавливать Мариуполь.

28 апреля 

23:45 Серия мощных взрывов прогремела в центре Херсона, рядом с телецентром. По центру города нанесен удар как минимум двумя ракетами "Точка-У" и несколькими "Ураганами" со стороны позиций ВСУ.

21:34 Управление ООН по гуманитарным вопросам готовит команду для эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

20:25 В Херсоне и части Херсонской области, контролируемой российскими войсками, сменилось руководство. Новым мэром города стал депутат горсовета Александр Кобец, прежний мэр Игорь Колахаев уволен. Главой области стал Владимир Сальдо, которы руководил регионом в период с 2002 по 2012-й годы.

19:39 В Генпрокуратуре ЛНР сообщили о гибели 10-летней девочки в результате обстрела украинскими военными из "Градов" города Стаханова.

19:23 Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ирмино в Луганской народной республике.

18:45 Спецназ Росгвардии разбил вооруженную группу укранских националистов, захватив самоходную артиллерийскую установку в Харьковской области.

18:05  МВД ЛНР помогает жителям Купянска Харьковской области, оставшимся без воды: ее подвозят в места временного размещения беженцев.

17:15 ВСУ обстреляли населенный пункт Троицкое в ДНР, пустив восемь мин калибром 120 мм, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

16:32 Все задачи спецоперации РФ на Украине будут выполнены, войска предотвратили реальную опасность, так как конфликт бы разворчивался на территории РФ уже по совершенно иным сценариям, заявил Путин.

16:09 В городах и районах Херсонской области под контролем российских военных сформированы новые военно-гражданские администрации, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов.

15:33 На Украине в городе Измаил Одесской области удерживаются 8 российских судов с экипажем из 72 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Светлана Москалькова.

14:46  МИД Приднестровья обвинил Украину во взрывах в селе Колбасна.

14:05 Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли Ясное.

13:23 Войска ВСУ, частично державшие под контролем город Рубежное в Донбассе, при решающем наступлении не пытались даже его остановить, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

12:15 Беспилотник РИА Новости снял с высоты птичьего полета разрушенный в Мариуполе драматический театр.

11:28 Украинские войска обстреляли Ирмино из РСЗО "Смерч".

10:52 Российская авиация за ночь уничтожила свыше 120 украинских националистов

10:31 ВС РФ уничтожили ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск.

09:52 В Белгороде схватили сторонников украинского нацизма,планировавших подорвать железнодорожные пути, по которым передвигаются наши военный эшелоны.

09:15 Украинские войска за 35 минут дважды обстреляли Горловку.

08:13  Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило миллион.

03:36 Росгвардия в рамках спецоперации применила незаметные для украинских войск беспилотники.

27 апреля 

21:38 Решение по возможному обмену британцев, воевавших в рядах ВСУ, будет принимать Украина. Об этом заявил премьер Британии Джонсон.

21:19 Минобороны РФ объявило об утрате Киевом контроля над всей Херсонской областью, частью Харьковской, Запорожской, Николаевской областей, ЛНР и ДНР.

20:19 Администрация Байдена открыта для мирного соглашения между Киевом и Москвой, в результате которого Украина станет "нейтральной" и "неприсоединившейся" страной, заявил Блинкен.

20:14 Владимир Путин встретился в Москве с генсеком ООН. Главной темой беседы стала спецоперации на Украине. 

19:31 Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти, так как их ниши постепенно занимают российские компании, заявил Медведев.

18:21 США намерены добиваться снижения военного потенциала России, заявил шеф Пентагона. 

18:13 Дипломаты США во вторник впервые с 24 февраля вернулись во Львов, сообщают американские СМИ.

17:16 Росгвардия взяла под контроль более 10 населенных пунктов и объекты инфраструктуры в Харьковской области.

17:15 Великобритания добавила в список антироссийских санкций еще 195 физических и юридических лиц.

16:50 Цель спецоперации на Украине состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у границ РФ, заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

15:12 Переговоры по Украине вряд ли будут результативными, если Киев продолжат накачивать оружием, отметил Лавров.

14:32  Новая администрация заработала в подконтрольной России Васильевке.

13:13 Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное.

12:44 В ДНР исключили возможность прорыва боевиков с "Азовстали".

12:07  Дорогу из Левобережного района в центр Мариуполя открыли для гражданского транспорта.

11:43 Пушилин подписал указ об учреждении медали "За освобождение Мариуполя".

10:39 ВС России уничтожили более 2,5 тысячи украинских танков и бронемашин.

09:24 Около 990 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию.

08:19 Женщина погибла при обстреле Донецка в ДНР украинскими силовиками.

05:26 ВСУ обстреляли приграничное село Головчино в Белгородской области, повреждены четыре дома .

26 апреля

21:50 В Николаевской области боевики теробороны запугивают население, которое стремится эвакуироваться в сторону РФ, минируя проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка.

20:42 ВС РФ уничтожили штаб запрещенной в России украинской националистической организации "Правый сектор*"* (запрещена в РФ) в Новогродовке, а также склад боеприпасов в районе Славянска 

19:50 В Минобороны России сообщили об уничтожении высокоточными ракетами четырех украинских пунктов управления, склада боеприпасов в районе Славянска, штаба "Правого сектора"* (запрещен в РФ) в Новогродовке.

18:33 Киев увиливает от договоренностей и затягивает переговоры с РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

17:58 Сбитыми в курском селе украинскими беспилотниками оказались "Байрактары" – местный телеканал.

17:49 СК завел угловное дело на украинского замкомандира роты огневой поддержки ВСУ, подозреваемого в жестоком обращении с гражданским населением.

16:59 "Белые каски" уже находятся на Украине – первый зампостпреда РФ при ООН.

15:50 Соединенные Штаты готовят к отправке на Украину комплексы Stinger, Javelin и другое оборудование – Пентагон

14:50 Советник главы Чечни сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР.

14:47 Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что договоренностей о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодняшний день нет.

14:08 В России предотвратили убийство Владимира Соловьева, которое планировалось совершить по заказу СБУ.

13:50 На первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество, разрушить страну изнутри, но и это не получается, заявил Путин.

13:45 Путин заявил, что надо дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление.

13:11 Росгвардия уничтожила бронегруппу украинских военных, пытавшихся прорваться в населенный пункт в Харьковской области.

13:00 Российские войска и подразделения ДНР решили отойти от "Азовстали". 

12:10 Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что не слышал ничего о подготовке российскими властями какого-либо "референдума в Херсоне".

11:24 На "Азовстали" находятся порядка 400 иностранных наемников – Денис Пушилин.

11:10 В Мариуполе приступили к восстановлению железнодорожного вокзала.

10:30 Минобороны РФ сообщило об уничтожении на северной окраине города Кременчуг объектов по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники украинских войск.

9:27 Два беспилотника ВСУ сбиты в Курской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор.

9:02 Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву.

8:51 Майор ВСУ с "Азовстали" попросил о помощи на русском языке. 

8:23 По данным СМИ,  Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в минувшее воскресенье.

25 апреля

Новости предыдущей недели с 18 по 24 апреля в трансляции "Утра".

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