США опровергли слова Зеленского о России

США опровергли слова Зеленского о России
Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Вашингтоне поделились разведданными

Украинская сторона заявляет, что Россия готова применить для решения конфликта ядерное оружие. Ранее об этом говорил Владимир Зеленский. Однако США придерживаются другой точки зрения. Об этом сообщает Reuters.

Соединенные Штаты не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, заявил на условиях анонимности высокопоставленный представитель американского министерства обороны. По его словам, следить за этим в Пентагоне стараются каждый день.

"Мы не оцениваем, что существует угроза применения ядерного оружия и нет угрозы территории НАТО", – отметил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что на данной стадии спецоперации Россия не рассматривает возможность задействовать свой ядерный потенциал. Самого Зеленского он назвал неадекватным человеком, рассматривать заявления которого всерьез не стоит. 

До этого похожее заявление делал Дмитрий Песков. 

Источник: Reuters
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