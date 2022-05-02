Бойцам грозит высшая мера наказания

Двум британским наемникам, воевавшим на стороне Украины и сдавшимся в плен в апреле, предъявили обвинения по трем статьям: совершение преступления группой лиц, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и наемничество. Об этом сообщает Генеральная прокуратура ДНР.

Речь идет о гражданах Великобритании Шоне Пиннере и Эйдене Аслине, а также подданном Королевства Марокко Саадуне Брагиме. Они попали в плен к силовикам в Мариуполе, а позже обратились с просьбой к премьеру Борису Джонсону вернуть их домой. Они также просили обменять его на Виктора Медведчука, которого задержала ранее СБУ.

Как пояснил генпрокурор ДНР Алексей Спивак, по предъявленным обвинениям наемникам может грозить высшая мера наказания – смертная казнь.

Всего, помимо трех перечисленных бойцов, на Украине было задержано шесть иностранных граждан, воевавших за ВСУ.

Ранее появилась информация, на "Азовстали" может прятаться некий "генерал из числа иностранных наемников". Об этом сообщила работница завода, которой удалось эвакуироваться.