Посол Украины в ФРГ обозвал Шольца "обиженной ливерной колбасой"

Посол Украины в ФРГ обозвал Шольца "обиженной ливерной колбасой"
Юрий Мельник. Фото: Michael Kappeler/www.globallookpress.com
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Претензии канцлера сравнимы с "детским садом", считает дипломат

Украинский посол Андрей Мельник обозвал канцлера Германии Олафа Шолька "обиженной ливерной колбасой" за ответные претензии, вызванные ранее резкими словами дипломата из Незалежной и недружелюбным жестом со стороны Киева.

Таким образом Мельник высказался после заявлений канцлера, отказавшегося ехать в столицу Украины из-за отказа местных властей принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

По словам украинского посла, строить из себя "ливерную колбасу" – не самый профессиональный подход, особенно если речь идет о серьезной государственной должности.

Мельник добавил, что сейчас на территории Украины ведут боевые действия, и текущая ситуация не располагает к тому, чтобы устраивать "детский сад".

Канцлер ранее заявил в интервью одному из немецких СМИ, что ситуация с Штайнмайером мешает его визиту в Киев. А до этого президент Германии планировал поездку в украинскую столицу с коллегами из прибалтийских государств, однако столкнулся с отказом со стороны украинской администрации.

Источник: Spiegel ✓ Надежный источник
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