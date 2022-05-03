Боевики нарушили режим тишины на "Азовстали": по нацбатам открыли огонь

Боевики нарушили режим тишины на "Азовстали": по нацбатам открыли огонь
Victor/www.globallookpress.com
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Российские войска вместе с силами ДНР уничтожают огневые позиции противника

Боевики батальона "Азов"* вместе с ВСУ решили воспользоваться режимом тишины на комбинате "Азовсталь" и вышли на огневые позиции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В настоящее время подразделения российской армии и силы Донецкой Народной республики используют артиллерию и авиацию, уничтожая огневые позиции противника. На территории завода слышна артиллерийская стрельба, видны столбы дыма.

Как указал представитель пресс-службы Министерства обороны России Вадим Астафьев, боевики вышли из подвалов, заняв огневые позиции на территории в зданиях завода. Артиллерия и авиациия Российской Федерации и Донецкой Народной республики ответным огнем уничтожают позиции противника.

В российском оборонном ведомстве также назвали число эвакуированных из "Азовстали", сообщив, что выехать на территорию, подконтрольную Киеву, решили 69 человек. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного креста.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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