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Боевики батальона "Азов"* вместе с ВСУ решили воспользоваться режимом тишины на комбинате "Азовсталь" и вышли на огневые позиции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В настоящее время подразделения российской армии и силы Донецкой Народной республики используют артиллерию и авиацию, уничтожая огневые позиции противника. На территории завода слышна артиллерийская стрельба, видны столбы дыма.
Как указал представитель пресс-службы Министерства обороны России Вадим Астафьев, боевики вышли из подвалов, заняв огневые позиции на территории в зданиях завода. Артиллерия и авиациия Российской Федерации и Донецкой Народной республики ответным огнем уничтожают позиции противника.
В российском оборонном ведомстве также назвали число эвакуированных из "Азовстали", сообщив, что выехать на территорию, подконтрольную Киеву, решили 69 человек. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного креста.
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