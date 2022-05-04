Два варианта: озвучено будущее Зеленского после мирного договора

Два варианта: озвучено будущее Зеленского после мирного договора
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Медведев объяснил мотивы украинского лидера

Зампред Собеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины не нуждается в заключении мира с Россией, поскольку после этого его ждет незавидное будущее. Своим мнением он поделился в Telegram.

Экс-президент считает, что подписание мирного договора станет своеобразным концом для Зеленского. Всего существует два варианта: быстрый от рук нацистов, которые "повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями", либо медленный от конкурентов, претендующих на его пост. 

"Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет", – приводит его слова телеканал "360".

Медведев пишет, что вместо мира Владимир Зеленский будет преследовать пять иных целей. Президент Украины, по его словам, продолжит выпрашивать деньги у Запада, доказывая, что он является надеждой для либерального мира, имитировать заботу об украинцах, посылать наемных убийц для расправы над российскими журналистами, плодить фейки о деятельности российской армии на украинской территории, а также "нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами" на камеру. Иных вариантов у главы Украины, полагает политик, нет.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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