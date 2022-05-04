Лидер ждет от Москвы репарации

Восстановлением Украины после завершения спецоперации должны заниматься Россия и Европа. Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время конференции, организованной The Wall Street Journal.

Президент указал, что после российской осады Мариуполь был сильно разрушен. Всего для восстановления инфраструктуры и экономики страны Киеву понадобится около $600 млрд.

Принять участие в процессе, по его словам, обязаны Евросоюз и Россия. Первые, поскольку "Украина борется за всю Европу", а вторые, помимо помощи, еще должны выплатить репарации. Так, убежден Зеленский, страну можно восстановить в самые короткие сроки.

"Я уверен, что после победы мы все сделаем достаточно быстро, и Украина будет красивее, чем прежде", – отметил он.

Президент сообщил, что после окончания боевых действий он намеревается создать благоприятный инвестиционный климат – к вложениям должны подключиться европейские компании.

Ранее украинские власти заявляли, что при восстановлении страны после спецоперации России нужно задействовать замороженные на иностранных счетах российские активы. Киев попросил Запад разработать механизм конфискации средств. После Джо Байден подписал указ, благодаря которому процесс изъятия российских денег в пользу Украины будет возможен.