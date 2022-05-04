В бундестаге потребовали вышвырнуть посла Украины из Германии

В бундестаге потребовали вышвырнуть посла Украины из Германии
Фото: IMAGO/Christian Spicker/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Дипломат обозвал немецкого канцлера колбасным продуктом

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник еженедельно становится фигурантом скандалов. Его резкие высказывания о власти в стране сталкиваются с жесткой критикой. А после недавнего оскорбления канцлера Шольца в бундестаге и вовсе заговорили о необходимости выдворить его из Германии. Об этом сообщает Die Welt.

Напомним, ранее посол назвал Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Такое заявление он сделал после того, как канцлер отказался от визита в Киев в свете решения украинских властей не приглашать президента Германии в страну. 

Левый депутат Севим Дагделен раскритиковала Мельника в своих соцсетях, пишет РИА ФАН. Как заявили журналисты, при этом она использовала пророссийскую риторику. 

"Тот, кто сейчас не изгонит знатока нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение", – заявила она.

Другие чиновники в своих высказываниях были более сдержаны. Вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки напомнил украинскому послу, что Шольц не колбаса, а канцлер ФРГ – это требует уважения.

Заместитель лидера профсоюзной фракции Йохан Вадефул (ХДС) отметил, что дипломатические представители должны вести себя уважительно в любой ситуации. А заявление Мельника неразумно, как минимум, потому, что оно не способствует повышению солидарности с Украиной.

Ранее в Германии появилась петиция, в которой граждане призывают выслать посла Украины из страны из-за его резких заявлений.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
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