Связь в регионах налаживается

Мобильные операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки подключились к российским сетям. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

В ночь на 1 мая Херсонская область и часть Запорожской была отключена от украинской сети, передает телеканал "360". Высшки сотовой связи были перенастроены российскими специалистами. Сейчас жителям юга Украины предоставили доступ к мобильной связи и интернету.