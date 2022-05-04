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Мобильные операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки подключились к российским сетям. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
В ночь на 1 мая Херсонская область и часть Запорожской была отключена от украинской сети, передает телеканал "360". Высшки сотовой связи были перенастроены российскими специалистами. Сейчас жителям юга Украины предоставили доступ к мобильной связи и интернету.
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