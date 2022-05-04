Президент Украины оправдался за многократные нарушения договоренностей

Минские соглашения не обеспечивали Киев ничем, чтобы воспринимать их как серьезное соглашение, требующего соблюдения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам лидера Незалежной, договоренности, подписанные в 2014-2015 годах Трехсторонней контактной группой из ОБСЕ, России и Украины при поддержке лидеров европейских государств – несерьезны и представляют собой "дипломатическое болото". По этой причине, считает президент Украины, Киев больше не нуждается в подобном документе.

"На бумаге существовали договоренности, замороженный такой конфликт был. Я против. Теперь у нас точно не будет такого документа", – высказался украинский лидер на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

Зеленский добавил, что за годы своего президентства многократно наблюдал за попытками нарушения "Минска". Однако украинская сторона, уверяет президент Незалежной, всегда соблюдала положения договоренностей.